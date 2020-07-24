شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 302 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المغرب، 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين إلى 18264، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 292 بعد الإعلان عن سبع وفيات جديدة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 15872 بعد تعافي 236 شخصًا، داعية المواطنين إلى المزيد من الالتزام بالإجراءات الوقائية.
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