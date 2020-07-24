شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تركيا عاجزة عن التقدم فى سرت والجفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الليبى في تصريحات لقناة العربية، أن تركيا عاجزة عن التقدم فى سرت والجفرة. فى وقت سابق، قال رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، إن الجيش الليبى أصبح لديه القدرة اليوم على تدمير أى سفينة حتى مدى 100 كيلومتر من الساحل الليبى.

وأشار رئيس أركان القوات البحرية فى الجيش الليبى، إلى أن الوحدات البحرية التركية هي المستهدف الأوّل من تركيز هذه الصواريخ المعروفة في العالم بقدرتها على إغراق أي سفينة.

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وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن محاور مدينتي سرت والجفرة تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية.

وجدّد المسماري التأكيد على أنّ الجيش الليبي يؤمن بالحل السياسي للأزمة من أجل مصلحة الليبيين، لكنّه في نفس الوقت عليه الاستعداد لأي مواجهة عسكرية محتملة في ليبيا.