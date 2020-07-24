شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1406 حالة مؤكدة في البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس ، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 945 تحليلًا مخبريًا، لافتًا إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1118 شخصًا.
وتحدث عن استقرار عدد المتوفين بهذا الوباء عند50 حالة.
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