شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت ليبيا 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية . ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان أن إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا وصل إلى 2413 حالة، منها 1757 حالة لاتزال نشطة، و501 تماثلوا للشفاء، و56 حالة وفاة. وفى وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 88 إصابة جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس كورونا المستجد.

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