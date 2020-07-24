شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائر 612 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25484 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1124 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 386 حالة ليصل عدد المتعافين الإجمالي إلى 17369 حالة.