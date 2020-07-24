شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلة إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق أجواء سوريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية، وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط "ماهان" الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

ووفقًا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا، ولم تتخذ الطائرة أى إجراء عاجل أو مناورة هربا من هجوم أو خطر.