شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ألمانية لـ"العربية": الاتحاد الأوروبى يبحث معاقبة الأطراف المتنازعة بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن الاتحاد الأوروبي يبحث معاقبة الأطراف المتنازعة بليبيا وفقا لمصادر ألمانية.

كان قد حذر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من فرض عقوبات على من يعرقل حرية الملاحة البحرية فى شرق المتوسط، مشددا على أنه من الخطأ أن يترك الاتحاد الأوروبى أمن شرق المتوسط فى أيدى أطراف أخرى ولا سيما تركيا.

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وأضاف الرئيس الفرنسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس القبرصى، اليوم الخميس، أنه يجب معاقبة منتهكي المجال البحري شرق المتوسط.

وفيما طالب ماكرون بفرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا، وأن يتم دعم الحل السياسى للأزمة بكل قوة.