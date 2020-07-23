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شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تقدم الهاتف الذكي Galaxy M01s الجديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي Galaxy M01s الجديد ضمن الفئة الاقتصادية.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 6.2 بوصة، وبدقة وضوح +HD.
ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية للسيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لبصمة الإصبع في الجهة الخلفية من الجهاز.
وينبض داخل الهاتف معالج ميدياتيك Helio P22، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، يمكن توسعتها عن طريق بطاقة microSD.
ويدعم الهاتف الجديد نظام التشغيل أندرويد 9.0 Pie، ويعتمد على بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة.
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