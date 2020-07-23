شكرا لقرائتكم خبر عن «تقني» يحذر أولياء الأمور من خطر شائع يهدد الأطفال ويعرضهم للابتزاز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني عبدالله السبع، الآباء والأمهات من خطورة ترك الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة في أيدي الأطفال وهي متصلة بالإنترنت.

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وقال السبع “أطفالكم أمانة.. وللأسف بعض الآباء يعطي أولاده جهاز iPad مع وصول كامل للإنترنت ويقول عطوه جهاز خلونا نرتاح منه، ولا يدري أن هذا الموضوع ممكن يؤدي إلى مشاكل كبيرة مثل الابتزاز وغيرها”.

وأضاف “أن هذا الأمر شديد الخطورة خاصة أن تويتر والفيسبوك وسناب شات تصنيفها العمري غير مناسب للأطفال، فكيف تعطي طفلا في الخامسة أو السابعة أو التاسعة من العمر هاتف أو كمبيوتر أو جهاز ذكي وهي موصولة بشكل كامل بالإنترنت”.

وتابع عبدالله السبع أن الخطير في الأمر أن مثل هذه السلوكيات قد تعرض الأطفال لخطر ومشاكل الابتزاز من الغرباء، والأهل لا ينتبهون لذلك.