شكرا لقرائتكم خبر عن بـ «زي رجل أمن».. شخص يمتطي ناقة ويتجول في شوارع مكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مساء أمس الخميس، قيام رجل يرتدي زي الأمن بامتطاء ناقة والتجول بها في شوارع مكة المكرمة.

Advertisements

وظهر الرجل وهو يتجول بالناقة بين السيارات في مشهد أثار حالة من الدهشة والتعجب بين قائدي المركبات، حيث تجول الرجل بالناقة في شوارع أحياء الجميزة وحي العزيزية بمكة.

وتباينت ردود الأفعال على المقطع ومن المتوقع أن تصدر الجهات الأمنية بيانا تكشف خلاله ملابسات وتفاصيل الواقعة.