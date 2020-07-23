شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري يقود «التجارة» لكشف جريمة تستر بقيمة نصف مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، مساء أمس الخميس، عن ضبط جريمة تستر تجاري بقيمة نصف مليون ريال.

وقال الحسين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “إن حادث مروري كشف عن وجود نصف مليون ريال كاش داخل سيارة وافد”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن الحادث قاد لضبط جريمة تستر تجاري والجهات المختصة تتخذ الإجراءات النظامية”.