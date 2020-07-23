اخبار الخليج

وزير الخارجية يناقش مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

0 نشر
محمد النحاس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

​وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يناقش مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا