شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

​وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.