شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفات وممارسات عشوائية للشاحنات والمعدات الثقيلة بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للنقل، مساء اليوم الخميس، استمرار الحملات الرقابية على الشاحنات والمعدات الثقيلة التي تنفذها بمشاركة أمانة منطقة الرياض والقطاعات الأمنية.
وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي للتصدي للمخالفات والممارسات العشوائية في مواقع مختلفة من مدينة الرياض.
ونشرت الهيئة العامة للنقل مجموعة من الصور وثقت من خلالها ضبط عدد من المخالفات بعدة مواقع في مدينة الرياض، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
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