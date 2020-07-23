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ضبط مخالفات وممارسات عشوائية للشاحنات والمعدات الثقيلة بالرياض (صور)

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، مساء اليوم الخميس، استمرار الحملات الرقابية على الشاحنات والمعدات الثقيلة التي تنفذها بمشاركة أمانة منطقة الرياض والقطاعات الأمنية.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي للتصدي للمخالفات والممارسات العشوائية في مواقع مختلفة من مدينة الرياض.

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ونشرت الهيئة العامة للنقل مجموعة من الصور وثقت من خلالها ضبط عدد من المخالفات بعدة مواقع في مدينة الرياض، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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