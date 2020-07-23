شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: تطبيق «تباعد» لا يتطلب معرفة هوية المستخدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة أن تطبيق “تباعد” لا يتطلب معرفة هوية المستخدم، أو الأشخاص الذين تم التواصل معهم، وذلك ضماناً لحماية خصوصية المستخدمين.

ويعتبر تطبيق “تباعد” وسيلةً لإشعار المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.