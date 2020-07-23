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النيابة تبدأ التحقيق في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية في جدة

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة، مساء اليوم الخميس، أن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية من جنسيات عربية في محافظة جدة.

وأوضحت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية بشقة سكنية مع سيدة آسيوية في جدة”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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