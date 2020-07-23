شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تبدأ التحقيق في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة مكة، مساء اليوم الخميس، أن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية من جنسيات عربية في محافظة جدة.
وأوضحت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية بشقة سكنية مع سيدة آسيوية في جدة”.
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