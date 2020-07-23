29 يوليو.. مدن جزيرة ياس تستقبل ضيوفها مجدداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تستعد كل من عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي للترحيب بضيوفهم مجدداً اعتباراً من الأربعاء 29 يوليو 2020، وستستقبل عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي الضيوف من حاملي البطاقات السنوية يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، بعد قيامهم بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني في بادرة شكر وامتنان لانتظارهم خلال فترة الإغلاق المؤقت، وذلك مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية بما يضمن توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع.



وتشمل هذه الإجراءات ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل جميع الضيوف بما في ذلك حاملي البطاقات السنوية بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%، إضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الأمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.

وعند حجز التذاكر عبر الإنترنت، سيتسلّم الضيوف رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني توضح التفاصيل الخاصة بتدابير الصحة والسلامة المعتمدة، كما يُنصح جميع الضيوف بتنزيل تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالمدن الترفيهية، واستخدامها عند زيارتهم.

ومن خلال ضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة، يُمكن للضيوف الاستمتاع بأجمل التجارب الحماسية في عالم فيراري أبوظبي، وقضاء أوقات عائلية فريدة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، والاستمتاع بأقوى تجارب التسلق والقفز الحر في كلايم أبوظبي.

Advertisements

وبالنسبة إلى حاملي بطاقات الدخول السنوية، أعلنت المدن الترفيهية اعتزامها تمديد فترة صلاحية بطاقات الدخول السنوية، بما يتوافق مع مدة فترة الإغلاق المؤقتة التي شهدتها.

وفيما يخص بعض التجارب المحددة التي تشهد عادةً تجمعات كبيرة في مختلف المدن الترفيهية، مثل العروض والفعاليات، فسيتم تنظميها في وقت لاحق مع اعتماد عدد من الإجراءات الإلزامية كالتباعد الاجتماعي لضمان صحة وسلامة الضيوف وتوفير راحة البال لهم. ونظراً إلى الظروف الحالية، لن تتوافر مؤقتاً تجارب اللقاء والتفاعل مع الشخصيات المحبوبة التي عادة ما تجوب المدن الترفيهية، إلا أنّ عشاق هذه الشخصيات سيكونون على موعد مع مفاجآت سارة بأساليب مختلفة لتمنحهم الأجواء الترفيهية المرحة التي اعتادها الضيوف دائماً.

وتدعو عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي الضيوف إلى الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة من خلال ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، إلى جانب تعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الالكترونية عند زيارتهم.

وستكون طواقم العمل ومسؤولو الخدمة موجودين في مختلف أنحاء المدن الترفيهية لتقديم الدعم للضيوف والاجابة على استفساراتهم كافة.

وكجزء من التزامها بتوفير أفضل التجارب الترفيهية الآمنة، وتماشياً مع الإجراءات المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والضيوف على حد سواء، سيتواصل إغلاق ياس ووتروورلد في الوقت الحالي، حيث ستستمر مدينة الألعاب المائية بالعمل مع الجهات المختصة للإعداد لإعادة الافتتاح.

ويمكن للضيوف زيارة عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي يومياً من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، بينما تستقبل كلايم أبوظبي زوارها يومياً من 11:00 صباحاً حتى 9:00 ليلاً.