بالتفاصيل... جراح سوري في بريطانيا يحذر من تفاقم أزمة "كورونا" في سوريا ويقدم مجموعة حلول... فيديو

وجه الطبيب والجراح السوري بسام مطيع زوان، المقيم والعامل في بريطانيا، رسالة عبر صفحته على "فيسبوك" رسالة تحذير بسبب شعوره بالخطر من انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا.

ونوه الطبيب السوري إلى أنه قد حذر في وقت سابق من ضرورة السيطرة على الإصابات الفردية، لكن الإصابات ازادت بشكل كبير، وأن عدد الإصابات المشخصة في سوريا هي أضعاف الأعداد المعلنة بسبب عدم القدرة على التشخيص.

ونوه الطبيب إلى وجود إفادات كبيرة من الأطباء السوريين تؤكد وجود أعداد كبيرة من الإصابات بين المواطنين، الذين لم يخضعوا لفحص الكشف عن الفيروس، معتبرا أن هذه الأعداد طبيعية بسبب وجود تكاليف كبيرة للفحوصات وحصار اقتصادي للبلاد.

أكد الطبيب أن جميع الأبحاث نوهت إلى أن هذا الوباء ينتقل بين الأشخاص عن طريق الرذاذ المنتشر في الهواء، والقطيرات التي تنتشر من الفم والتي يحملها الهواء، خصوصا القطيرات أو الرذاذ المجهري (أقل من 5 ميكروم) والتي يمكن أن تبقى معلقة في الهواء لساعتين أو ثلاث في الأماكن المغلقة.

وشدد الجراح السوري على ضرورة استخدام الكمامة وأنها الأداة الأهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها ارتداء الكمامة. Advertisements

ونوه الطبيب على أن الشخص يمكن أن يعتبر نفسه مصابا بالفيروس عند ارتفاع حرارته أعلى من درجة 37.5 مع وجود جفاف وفقدان حاسة الشم والذوق أو أعراض هضمية.

ونصح الطبيب بضرورة عدم الشعور بالخوف لأنه يقلل من قدرة الجهاز المناعي، وضرورة عزل النفس واستخدام الماسك وضورة استخدام الباراسيتامول وفيتامين "د" أو فيتامين "سي" مع ضرورة عدم أخذ أي دواء آخر.

وأشار الطبيب أن الإنسان يشفى من الفايروس بعد 7 أيام، وهذا حال 90% من الأشخاص، ليدخل بعدها مرحلة الشفاء، أما من لم يشفَ فيدخل مرحلة ثانية يشعر فيها بضيق التنفس "عطش الأكسجين"، وهنا يجب التوجه إلى المستشفى.

ووجه الطبيب خطابا إلى وزير الصحة السوري، الدكتور نزار يازجي، بعد الشكر على تشكيل لجنة للتقصي والمتابعة، مبينا أنه يجب على هذه اللجنة تقديم تقرير أسبوعي حول التطورات وأعداد الإصابات.

وأكد الطبيب على ضرورة اتخاذ الحكومة السوري إجراءات قسري ةلارتداء الكمامة وتنظيم المخالفات لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي عن طريق الإشارات وإغلاق دور العبادة ولو بشكل مؤقت، وفي وسائل النقل والأفران والأهم من كل ذلك هو حماية الكادر الطبي، لأنه خط الدفاع الأول، لأن انهيار الكادر الطبي هو انهيار حقيقي، معتبرا أنه من الأولويات، ومطالبا منظمة الصحة العالمية بإرسال المساعدات.

ونوه الطبيب إلى موضوع التنمر الذي يتعرض له المصابون بالفيروس التاجي، معتبرا أنه "ليس بهذه التصرفات تبنى الأوطان"، وأن بعض الممرضات تعرضن للتنمر بسبب إصابتهن، وكذلك كان امتناع بعض الممرضين عن معالجة المرضى، لعدم تأمين وسائل الحماية الكافية لهم.