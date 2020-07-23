غوتيرش يؤكد تضامن الأمم المتحدة مع لبنان في أزماته

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365



أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، تضامن المنظمة الأممية مع لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.



جاء ذلك في اتصال هاتفي، أجراه غوتيرش مع الرئيس اللبناني ميشال عون، استطلع من خلاله أوضاع البلاد، بحسب بيان للرئاسة.

وشدد غوتيرش خلال الاتصال، على "دعم المنظمة الدولية كل ما من شأنه تحقيق معافاة لبنان وتجاوزه المرحلة الدقيقة التي يعيشها".

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بدوره، لفت عون إلى "ضرورة العمل على تجاوز المحنة الراهنة بما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين، لاستعادة الدور الذي طالما لعبه في محيطه والعالم".

ويرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.



كما يعاني لبنان انقساما واستقطابا سياسيا حادا، خاصة منذ تشكيل حكومة حسان دياب، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر 2019، تحت ضغط المحتجين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.