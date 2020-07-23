"الجهاد" و"الجبهة الشعبية" تبحثان مواجهة خطة الضم الإسرائيلية

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

بحثت حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الخميس، إسقاط ومواجهة خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة اللبنانية بيروت، جمع الأمين العام لـ"الجهاد" زياد النخالة، مع مسؤول "الجبهة الشعبية" في لبنان مروان عبد العال، ووفد مرافق له، وفق بيان لـ"الجهاد الإسلامي".

وقال البيان، إن "النخالة بحث مع عبد العال تطورات القضية الفلسطينية، وخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وصفقة القرن الأمريكية".

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وأكد الجانبان "توحيد الجهود في الميدان لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية".

كما اتفقا على أن "معركة الشعب الفلسطيني مع الكيان الصهيوني لا تنحصر بإسقاط المخططات والمشاريع التصفوية، وإنما باستمرار المقاومة بكل أشكالها، وعلى رأسها المسلحة، لتحرير فلسطين".

وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية بدء خطة ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز الجاري، بحسب ما أعلنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن نتنياهو، أعلن تأجيل الخطوة، في ظل رفض دولي، وخلافات داخل حكومته، ومع الإدارة الأمريكية حيالها.

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