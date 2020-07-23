فلسطين تطالب بضغط دولي على إسرائيل للإفراج عن محافظ القدس

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، بضغط دولي على إسرائيل لإطلاق سراح محافظ مدينة القدس عدنان غيث.

ودعت الخارجية في بيان لها، الجهات الأممية المختصة وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومجلس حقوق الإنسان، إلى "ضرورة التحرك السريع للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإطلاق سراح غيث".

وعممت الوزارة، حسب البيان، على سفارات فلسطين في العالم، بـ"التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول المضيفة، لتشكيل رأي عام، وموقف دولي ضاغط للإفراج عن غيث".

واعتبرت أن "اعتقال غيث يمثل جزءا من إجراءات الاحتلال الهادفة الى تهويد القدس وأسرلتها، وضرب الوجود الوطني والانساني الفلسطيني في المدينة المقدسة".

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كما اعتبرته الوزارة، "امتدادا لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقلة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة وباء كورونا".

والأحد الماضي، اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية المحافظ غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، "اعتقل غيث من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصب محافظ القدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية".

وتشن السلطات الإسرائيلية بشكل دائم، حملات ضد التواجد الفلسطيني الرسمي داخل مدينة القدس، وتشمل إغلاق مؤسسات واعتقال وإبعاد شخصيات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.