واشنطن تشيد بتعيين الخرطوم ولاة مدنيين وتأمل تسريع انتخاب البرلمان

عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أشادت سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم، الخميس، بتعيين 18 حاكما مدنيا لولايات السودان، مطالبة بتسريع تشكيل البرلمان.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان: "ترحب سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، بتعيين 18 حاكما مدنيا جديدا، بما في ذلك نساء بالسودان".

واعتبر أن "الخطوة السودانية مهمة لتحسين الحكومة، والأمن، والمساءلة خلال الفترة الانتقالية في البلاد".

وأعربت السفارة عن "أملها تشكيل المجلس التشريعي السوداني في وقت قريب".

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والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تعيين 18 حاكما (واليا) مدنيا لولايات السودان.

وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في الخرطوم، إن تعيين الولاة "يأتي في إطار استكمال هياكل السلطة المدنية، وتنفيذا لمطالب أحزاب وقوى سياسية، ولجان المقاومة (لجان أحياء كانت تقود التظاهرات في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير)".

واعتبر "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات الحراك الشعبي الذي أطاح بالبشير، أن "تعيين الولاة مطلب شعبي طال انتظاره، إلا أننا نعبر بذات القدر عن تحفظاتنا تجاه الطريقة التي اتبعت في تعيينهم".

وأوضح التجمع في بيان، أن "أبرز تلك التحفظات اعتماد منهج المحاصصة الحزبية، وتخطي المعايير والاعتبارات المتصلة بمؤهلات المرشحين".

وتأخر تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي في السودان، بعد أن كان مقررا في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب جدول زمني لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وبدأت في السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها قادة الجيش وقوى "إعلان الحرية والتغيير".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.