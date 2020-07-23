تشاووش أوغلو وبوريل يتباحثان حول ليبيا وشرق المتوسط

أنقرة/ الخليج 365

تباحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، حول الملف الليبي، والتطورات الأخيرة في شرق المتوسط.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن تشاووش أوغلو وبوريل أجريا اتصالا هاتفيا، الخميس، تناولا خلاله الأزمة الليبية، والتطورات الأخيرة بشرق المتوسط.

وفي وقت سابق الخميس، بحث تشاووش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأزمة الليبية، والاعتداء الأرميني على أذربيجان، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وأضافت المصادر أن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا آخر مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، دون أن تدلي بأي معلومات حول فحوى المكالمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.