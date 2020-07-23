أنقرة/ الخليج 365
تباحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، حول الملف الليبي، والتطورات الأخيرة في شرق المتوسط.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن تشاووش أوغلو وبوريل أجريا اتصالا هاتفيا، الخميس، تناولا خلاله الأزمة الليبية، والتطورات الأخيرة بشرق المتوسط.
وفي وقت سابق الخميس، بحث تشاووش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأزمة الليبية، والاعتداء الأرميني على أذربيجان، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وأضافت المصادر أن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا آخر مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، دون أن تدلي بأي معلومات حول فحوى المكالمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشاووش أوغلو وبوريل يتباحثان حول ليبيا وشرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.