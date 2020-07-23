"يونيسف" تقدم 66 طنا من المساعدات الطبية لليمن

اليمن / الخليج 365

وصلت العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، 3 طائرات محملة بمساعدات طبية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وقال مسؤول في مطار صنعاء الدولي، للأناضول، إن "يونيسف" قدمت الخميس، طائرة محملة بنحو 22 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية".

وأضاف المسؤول مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "المنظمة قدمت أيضا 44 طنا من المساعدات الطبية عبر طائرتين وصلتا الأربعاء"، دون مزيد تفاصيل.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في البلاد، التي تعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي.

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والأحد، أعلنت "يونيسف" تقديم 20 طنا من المساعدات الطبية إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة)، جنوبي البلاد.



وكانت الأمم المتحدة قدمت قرابة 15 طائرة محملة بمساعدات طبية إلى اليمن خلال نحو شهرين، لمواجهة كورونا.



وحتى مساء الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا في المناطق الخاضعة للحكومة 1654، بينها 461 وفاة، و751 حالة تعاف.



فيما لم تعلن جماعة الحوثي سوى 4 حالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى 18 مايو/ أيار الماضي، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء عدد المصابين بالوباء.

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