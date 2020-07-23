ليبيا.. سفير واشنطن يبحث مع عقيلة صالح استئناف إنتاج النفط

طرابلس / الخليج 365

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) عقيلة صالح، استئناف إنتاج النفط بالبلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نورلاند مع صالح، وفق تغريدة للسفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها على تويتر.

وأفادت السفارة، بأن نورلاند تحدث مع صالح عن دعم سيادة ليبيا، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها على الصعيد الوطني.

ومجلس النواب الذي يترأسه صالح، موالٍ للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي تغلق مليشياته منذ 17 يناير/ كانون الثاني 2020، موانئ وحقول النفط بالبلاد، بدعوى أن أموال بيعه "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمول المجهود العسكري".

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وقدرت مؤسسة النفط الليبية حجم خسائر تراجع الإنتاج بأكثر من 7 مليارات دولار، حتى 16 يوليو/ تموز الجاري.

كما بحث نورلاند مع صالح، التوصل إلى حل سلمي تفاوضي للصراع الليبي، بدءا بتهدئة الوضع حول مدينتي سرت والجفرة (وسط).

وشدد السفير الأمريكي على رفض الولايات المتحدة لكافة التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، ودعمها الكامل للحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة، وفق المصدر ذاته.

ويتأهب الجيش الليبي لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس) من مليشيا حفتر، بعد أن تمكن من تطهير كامل المنطقة الغربية تقريبا من هذه المليشيا ومرتزقة يقاتلون بجانبها، في ظل تصاعد تحركات وضغوط لوقف القتال واستئناف العملية السياسية.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما خلف قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.