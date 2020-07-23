تشاووش أوغلو ولافروف يبحثان ملفي ليبيا واعتداء أرمينيا على أذربيجان

أنقرة / الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأزمة الليبية، والاعتداء الأرميني على أذربيجان.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن تشاووش أوغلو ولافروف، بحثا أيضا خلال اتصال هاتفي، السياحة بين البلدين.

وأضافت المصادر، أن الوزير التركي أجرى اتصالا هاتفيا آخر مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

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ولم تدلِ المصادر بأي معلومات حول مضمون الاتصال بين تشاووش أوغلو وبوريطة.

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، تصاعد التوتر مجددا بين أذربيجان وأرمينيا، عقب إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة "توفوز" الحدودية.

وأسفرت الاشتباكات، خلال الأيام الأخيرة، عن استشهاد 12 عسكريا من أذربيجان، ومقتل عشرات الجنود الأرمينيين، بحسب مصادر أذربيجانية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قرة باغ" (5 محافظات)، و5 محافظات أخرى (غرب)، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.