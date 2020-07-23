شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة سعودية متفرغة شرط واجب لممارسة نشاط «التزيين النسائي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت مصادر أن الجهات المختصة أصدرت توجيهات بإجراء تعديل على نشاط التزيين النسائي،حيث تضمنت التعديلات بأنه يشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة لأعمال الإدارة، وكانت وزارة الشئون البلدية و القروية أعلنت في وقت سابق عن تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي يعزز الاستثمار في القطاع.

وأفادت المصادر بإلغاء الفقرة الأولى من المادة الرابعة من نظام التزيين والتي كانت تنص على أن يشترط فيمن يمارس التزيين النسائي غير محكوم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليها اعتبارها، وتعديل المادة التاسعة لتكون بالنص التالي: تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة، وفقاً لصحيفة “المدينة”.

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب الإحصائيات فإن عدد مراكز وصالونات التجميل في المملكة يبلغ ما يقارب 70 ألفا باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار ريال.