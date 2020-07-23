شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تاريخي نادر يجمع 4 ملوك أثناء أدائهم مناسك الحج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون وناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعاً تاريخياً نادراً اجتمع فيه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبد الله، بالإضافة إلى الأمير عبدالله بن عبدالرحمن -رحمهم الله جميعاً – أثناء أدائهم مناسك الحج عام 1388هـ.
ويتزامن تداول مقطع الفيديو، مع بدء موسم الحج للعام الحالي، الذي يأتي في ظروف جائحة كورونا التي استدعت فرض إجراءات احترازية ووقائية استثنائية للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن أثناء أدائهم لمناسك الحج.
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