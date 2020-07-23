شكرا لقرائتكم خبر عن السجن وغرامة 50 ألف ريال والترحيل.. «الأمن العام» يحدد عقوبة نقل الحجاج المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد الأمن العام، اليوم الخميس، عقوبة نقل الحجاج المخالفين خلال موسم الحج لهذا العام، حيث تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال والترحيل إذا كان الناقل وافد ومصادرة المركبة.

وقال الأمن العام، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن نقل الحجاج المخالفين يعرضك لعقوبة السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال”.

وأضاف الأمن العام أن عقوبة نقل الحجاج المخالفين تشمل أيضا المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة، والترحيل إذا كان الناقل وافدا.