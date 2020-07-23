شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 9 أشهر فقط.. استئصال ورم من «حنجرة رضيع» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن أطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام من استئصال ورم في مجرى التنفس العلوي لرضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر كان يعاني من اختناقات شديدة متكررة.
وأُدخل الرضيع المستشفى وهو يعاني من اختناقات وصعوبة في التنفس، مما استدعى إدخاله العناية المركزة، حيث أجريت له عملية منظار للحنجرة بيّنت وجود ورم بالحنجرة مع انسداد شديد لمجرى التنفس، وصعوبة في تركيب أنبوب التنفس الصناعي، حيث إنه من النادر حدوث هذا الورم في مجرى التنفس.
وأوضحت إدارة المستشفى أن العملية أجريت بالمنظار لوضع الرضيع في قسم العناية المشددة، ومن ثم يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عمره 9 أشهر فقط.. استئصال ورم من «حنجرة رضيع» بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.