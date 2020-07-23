شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة شقراء» تعلن نتائج قبول الطلاب عبر بوابة القبول الموحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء، مساء اليوم الخميس، إتاحة نتائج قبول الطلاب على بوابة القبول الموحد.

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وقالت الجامعة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه تم إتاحة نتائج (الفرز الأول) للطلاب على بوابة القبول الموحد

ونذكر بضرورة (تأكيد/رفض) القبول قبل الساعة ١٢ ظهر يوم الإثنين ٦-١٢هـ، وفي حال عدم تأكيد القبول يتم استبعاد الطالب من القبول نهائيًا”.

وأشارت جامعة شقراء إلى أن يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر ذي الحجة سيكون موعد الفرز النهائي بمشيئة الله.