"أنصار الله" تشكر هذه الدولة الخليجية على مساعداتها لصنعاء

القاهرة – سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "‏نعبر عن شكرنا وتقديرنا العميق لسلطنة عمان على ما قدمته من مساعدات طبية إنسانية للشعب اليمني". وأضاف أن عُمان "ساهمت في التسهيل والتنسيق لإيصال تلك المساعدات إلى العاصمة صنعاء في عدة شحنات". وختم متحدث "أنصار الله" بالقول: "شعبنا اليمني يقدر هذه الوقفة الإنسانية في هذا الظرف العصيب".

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