روسيا تدعو أمريكا إلى إنهاء احتلال سوريا وتطالب إسرائيل بوقف الضربات الجوية

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الامن الدولي: "نلفت انتباه أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تقارير الصحافة الغربية حول كارثة بيئية واسعة النطاق تهدد شمالي شرق سوريا والعراق بسبب الأساليب البربرية لاستخراج النفط في الحقول التي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عنها". © Sputnik . Ilja Pitalev وتابع قائلا: "نكرر دعوتنا للولايات المتحدة الأمريكية إلى إنهاء احتلالها على الفور لسوريا وإعادة مواردها الوطنية إلى حكومة تكون قادرة على حماية البيئة". وأوضح الدبلوماسي الروسي أن سوريا تخسر نحو 40 مليون دولار من العائدات كل شهر. Advertisements وأضاف "نكرر دعوتنا لإسرائيل لوقف الغارات الجوية على الأراضي السورية، وإنهاء الاحتلال الأجنبي لسوريا، وكذلك محاولات تفكيك سوريا إلى أجزاء". وشدد نيبينزيا، على ضرورة حل المشاكل الداخلية لسوريا من خلال حوار شامل وواسع النطاق. ويتركز حوالي 90 بالمئة من إنتاج النفط السوري على الضفة الشرقية لنهر الفرات، الذي كان في السابق المصدر الرئيسي لدخل إرهابيي تنظيم "داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، والآن تسيطر عليه القوات الكردية "قوات سوريا الديمقراطية " حليفة الولايات المتحدة.

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