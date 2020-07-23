وأشارت صحيفة "الفجر" المصرية إلى أن أسعار الذهب سجلت أرقام تصل لها لأول مرة في التاريخ في أسواق الصاغة ومحلات المجوهرات.
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وكان الذهب عيار 21 قد وصل سعره صباح اليوم إلى 840 جنيه مصري، بعد وصول سعر الأوقية في البورصة العالمية إلى 1897 دولار أمريكي.
ولكن مع إغلاق التعاملات المسائية، سجل الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر ارتفاعا بنحو 4 جنيهات مصرية تقريبا، ليصل سعره إلى 844 جنيه.
أما سعر الذهب عيار 24 وصل إلى 964.40 جنيه مصري، والذهب عيار 18 سجل سعر 722 جنيها.
فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 6744 جنيهاً مصريا.
وتتوافق الارتفاعات الجنونية في أسعار الذهب في مصر، مع ارتفاعات الذهب العالمية، التي اقتربت من أعلى مستوياتها قبل 9 أعوام تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصلت إلى مستويات غير مسبوقة... ارتفاعات جنونية لأسعار الذهب في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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