وصلت إلى مستويات غير مسبوقة... ارتفاعات جنونية لأسعار الذهب في مصر

وأشارت صحيفة "الفجر" المصرية إلى أن أسعار الذهب سجلت أرقام تصل لها لأول مرة في التاريخ في أسواق الصاغة ومحلات المجوهرات.

© Depositphotos / Costasz

وكان الذهب عيار 21 قد وصل سعره صباح اليوم إلى 840 جنيه مصري، بعد وصول سعر الأوقية في البورصة العالمية إلى 1897 دولار أمريكي.

ولكن مع إغلاق التعاملات المسائية، سجل الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر ارتفاعا بنحو 4 جنيهات مصرية تقريبا، ليصل سعره إلى 844 جنيه.

Advertisements

أما سعر الذهب عيار 24 وصل إلى 964.40 جنيه مصري، والذهب عيار 18 سجل سعر 722 جنيها.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 6744 جنيهاً مصريا.

وتتوافق الارتفاعات الجنونية في أسعار الذهب في مصر، مع ارتفاعات الذهب العالمية، التي اقتربت من أعلى مستوياتها قبل 9 أعوام تقريبا.