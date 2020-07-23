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الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة جديدة

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وأشارت وكالة الأنباء "واس" إلى أن الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأميرة، مضاوي بنت عبد الله بن محمد بن جلوي آل سعود.

© REUTERS /

وذكر الديوان الملكي السعودي أنه سيتم دفن الأميرة السعودية المتوفاة اليوم الخميس في مدينة الرياض.

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وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن أمس الأربعاء عن وفاة والدة أحد أمراء العائلة الحاكمة.

وقال الديوان الملكي في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود".

وأفاد البيان بأنه "سيصلى عليها – إن شاء الله –يوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".

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