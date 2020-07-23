الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة جديدة

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأميرة، مضاوي بنت عبد الله بن محمد بن جلوي آل سعود.
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وذكر الديوان الملكي السعودي أنه سيتم دفن الأميرة السعودية المتوفاة اليوم الخميس في مدينة الرياض.
وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن أمس الأربعاء عن وفاة والدة أحد أمراء العائلة الحاكمة.
وقال الديوان الملكي في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود".
وأفاد البيان بأنه "سيصلى عليها – إن شاء الله –يوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".
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