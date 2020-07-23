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الكشف عن حالة أمير الكويت الصحية لحظة وصوله إلى الولايات المتحدة

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© AP Photo /

وقال الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء "كونا"، إن الشيخ صباح وصل إلى الولايات المتحدة وإنه "بحالة صحية مستقرة" وذلك لاستكمال العلاج.

وأَضاف أن نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد، كان برفقة الأمير، فيما استقبله هناك سفير الكويت لدى الولايات المتحدة، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

وتأتي رحلة الصباح بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، يوم الأحد الماضي، حيث نصح الفريق الطبي المعالج والمشرف على صحة الأمير باستكمال العلاج في أمريكا.

وصدر أمر أميري ، السبت الماضي، يسمح بالاستعانة بولي العهد، مؤقتًا، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية، على خلفية توجه أمير البلاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

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