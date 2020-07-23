شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو أمريكا وإسرائيل إلى وقف قصف سوريا واحتلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة إلى وقف "احتلال" الأراضي السورية . وطالب الدبلوماسي الروسي كذلك إسرائيل بالتخلي عن شن ضربات تسهدف الأراضي السورية، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم " – مساء اليوم / الخميس/.

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