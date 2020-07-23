شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 11 إصابة غير محلية بفيروس كورونا و 7 حالات شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بالمملكة الأردنية، تسجيل 11 إصابة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1131.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نوهت الوزارة إلى أن العدد الكلي للإصابات انخفض بعد طلب منظّمة الصحّة العالميّة استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين، الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة جاءت لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (4 من فلسطين، و5 من قطر، و2 من مصر).

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ولفت إلى تسجيل 7 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 8549 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن (542868) فحصاً.

وبحسب الموجز، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد بعد التوافق مع اللجنة الوطنيّة للأوبئة السماح للأسواق الشعبيّة بالعمل، وذلك في إطار مراجعة الإجراءات المتعلّقة بالتعامل مع وباء كورونا.

وجددت الوزارة التحذير من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً ما يتعلّق بإقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وعودة تفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة؛ داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيقي "أمان"، و "صحتك".