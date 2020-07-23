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أمير الكويت يصل الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، حسبما أعلنت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

 

وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ذكرت أن أمير الكويت، غادر البلاد فى وقت مبكر اليوم، الخميس، متوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الطبى.

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وقال الديوان الأميرى قد أعلن أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مكتب الشيخ صباح، خضع لجراحة ناجحة يوم الأحد.

 

وقد كان فى وداع الأمير على أرض المطار نائب الأمير، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

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