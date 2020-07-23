شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتصل بولى العهد السعودى للاطمئنان على صحة الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا بولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، للاطمئنان على صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن أجرى عملية جراحية مؤخرا بإحدى المستشفيات السعودية، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح. وسيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.