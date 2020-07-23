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ترامب يتصل بولى العهد السعودى للاطمئنان على صحة الملك سلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا بولى العهد السعودى، الأمير ، للاطمئنان على صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن أجرى عملية جراحية مؤخرا بإحدى المستشفيات ، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح. وسيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

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