شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يتزين بعلم مصر فى الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين برج خليفة، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعلم مصر، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة، التى جاءت لإعلاء راية العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية.

وكتب برج خليفة، عبر حسابه بموقع تويتر: "نضيء برج خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار".





Advertisements

من جانب آخر، تصدر اسم الرئيس جمال عبد الناصر، ضمن التريندات على موقع تويتر مؤخراً، وذلك بمناسبة ذكري ثورة الـ23 من يوليو، حيث حرص العديد من رواد الموقع على نشر صور الرئيس الراحل واستعادة أهم خطاباته التي تم تداولها مؤخراً، بالإضافة إلى استعراض إنجازات ثورة يوليو من خلال تغريدات عديدة، ما جعل اسم الرئيس الراحل ضمن تريندات تويتر.

وتحل اليوم الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة "الثورة البيضاء" التى جاءت لإعلاء راية العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية والإقطاع والفساد وإعلان الجمهورية وإسقاط الملكية على يد مجموعة الضباط الأحرار.