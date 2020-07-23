شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 عاملا لتعقيم المسجد الحرام.. تعرف على آخر الاستعدادات لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية لموسم الحج العام الحالى من خلال العديد من التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث يقوم 3500 عاملاً بأعمال تطهير المسجد الحرام وتعقيمه وتعطيره على مدار 24 ساعة، وذلك ضمن حملة خدمة "الحاج والزائر وسام شرف لنا".

وذكرت رئاسة شئون الحرمين، من خلال موقعها، أن وكالة الشئون الفنية والخدمية ممثلة فى إدارة تطهير المسجد الحرام أحد الإدارات التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية قامت بتأهيل 3500 عامل وعاملة .



رئاسة شئون الحرمين

ونشرت وكالة شئون الحرمين عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" لرفع ثوب الكعبة المشرفة، استعداداً لموسم حج هذا العام 1441هـ.

Advertisements

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابرى، أن الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلة فى إدارة تطهير المسجد الحرام عملت منذ بداية جائحة فيروس كورونا على تكثيف الجهود وزيادة عمليات التطهير والتعقيم، حيث تم غسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يومياً وبمشاركة 3500 عامل وعاملة مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات والمعطرات التي تم جلبها خصيصاً للمسجد الحرام.

وأضاف، حيث يتم يومياً استخدام قرابة 45 ألف لتر من المطهرات أثناء الغسيل مستخدمين 95 معدة غسيل حديثة و 2400 لتر من المعقمات منها 1500 لتر للأسطح و 900 لتر معقمات يدوية ويتم ايضاً استخدام 1050 لتر من المعطرات.

واستطرد، أن هذه الجهود تأتي ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا والتي تهدف إلى توفير أرقى الخدمات لبيت الله وقاصديه لكي يتمكنوا من تأدية نسكهم بكل يسر وسهولة وتحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.