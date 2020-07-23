أمير الكويت يصل إلى أمريكا بحالة صحية مستقرة لاستكمال العلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الولایات المتحدة الأمریكیة وھو بحالة صحیة مستقرة وذلك لاستكمال العلاج. ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، كان في استقبال أمير الكويت على أرض المطار سفیر دولة الكویت لدى الولایات المتحدة الأمریكیة الشیخ سالم عبدالله الجابرالصباح.

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