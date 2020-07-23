شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية التى أجريت له وتكللت بالنجاح. وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة التى نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " "يسرنا أن نرفع لكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا ومن خلالكم للحكومة وللشعب السعودي الشقيق، بأسمى آيات التهاني بسلامتكم من العملية الجراحية التي أجريت لكم وتكللت بحمد الله بالنجاح، سائلين الله تعالى أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة بلدكم وشعبكم الحكيمة والشجاعة".

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