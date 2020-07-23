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سلطات الاحتلال تفرج عن أسير فلسطينى أمضى 16 عاما فى سجونها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن أسير من مدينة طوباس بعد انتهاء مدة محكوميته في سجون الاحتلال.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، أفاد مدير نادي الأسير الفلسطيني في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال أفرج عن الأسير سامح دراغمة، من سجن النقب بعد انتهاء مدة حكمه البالغة (16) عاما في سجون الاحتلال.

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