شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء التونسى يوجه اتهاما لمسؤول بحركة النهضة فى جريمة اغتيال "البراهمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الدفاع التونسية، عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن القضاء وجّه الاتهام رسميا إلى مصطفى خذر فى جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمى ما يعنى أن الجهاز السرى لحركة النهضة أصبح ضمن منظومة الاتهام.

وأوضحت الهيئة فى المؤتمر - وفقا لوسائل إعلام تونسية- أنه بالوثائق تبين وجود علاقة مباشرة بين مصطفى خذر المتهم فى ملف الجهاز السرى ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، متهمة وكيل الجمهورية بشير العكرمى بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشى.

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وأضافت هيئة الدفاع التونسية، أنّ محكمة التعقيب قررت فى 14 يوليو الجارى سحب الملف من المحكمة الابتدائية بتونس وإحالته إلى محكمة أريانة قائلة "انتهت اللعبة وتعطل دور العكرمي في حماية الغنوشي''.