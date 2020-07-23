السودان توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت السودان اليوم، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على معاهدة حظر الأسلحة النووية. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قعها عن حكومة السودان المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق، وذلك بحضور رئيس شعبة المعاهدات بإدارة الشؤون القانونية بالأمم المتحدة بالإنابة ديفيد نانوبولوس.

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