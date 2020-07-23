شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحدث الرئيس السودانى الأسبق عمر البشير داخل قاعة المحكمة أول أمس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول حديث له منذ بدء محاكمته، تحدث الرئيس السودانى السابق عمر البشير مع أحد ممثلى الدفاع عنه، وكان متفائلا وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وقال موقع "كوش نيوز السودانى" أنه فى جلسة أمس الأول بمبنى معهد القضاء بأركويت حيث تقام محاكمة الرئيس السودانى الأسبق عمر البشير ومنسوبى نظامه بتهمة الانقلاب فى العام (1989)، كان البشير منذ دخول الفقص الخاص بالمتهمين مع أعضاء مجلس الإنقاذ، يبدو فى حالة تفاؤل وقام بتحية الموجودين بالقاعة رافعاً يديه وهو يرتدى ملابس السجن ونظارة ويضع على فمه الكمامة ويرتدى جونتات.

وأوضح أنه مع اقتراب أحد ممثلى الدفاع من الفاصل بقفص الاتهام قال البشير مبتسماً: بأن الأخبار التى تأتيه من الخارج بأنه مازال يحتفظ بشعبية وسط المواطنين على الرغم من سقوط حكم الإنقاذ.