شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين اعتقال محافظ القدس وتطالب بالإفراج الفورى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اعتقال قوات الاحتلال وشرطته محافظ القدس، عدنان غيث للمرة الثلاثين.

وتعتبر الوزارة في بيان نشر لها اليوم الخميس أن اعتقال محافظ القدس في هذه الظروف بالذات هو امتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقلة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة وباء كورونا، وهو جزء لا يتجزأ من إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وضرب الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وأكدت أنه اعتقال تعسفي متواصل يستهدف جميع أبناء شعبنا في القدس المحتلة، تنفيذا لصفقة القرن المشؤومة، واستكمالا لعمليات تهويدها وضمها وإفراغها من مواطنيها أصحابها الأصليين، في عملية تطهير عرقي متواصلة.

وتطالب الوزارة الجهات الأممية المختصة وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي والدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق الإنسان بضرورة التحرك السريع للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه فورا. هذا وقامت الوزارة بالتعميم على سفارات دولة فلسطين بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول المضيفة لتشكيل رأي عام وموقف دولي ضاغط للإفراج عنه.