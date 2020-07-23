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ولي العهد السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من ترامب اطمأن خلاله على الملك سلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية ، اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين ، متمنياً له الشفاء العاجل.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قد طمأن ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين ، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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