شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من ترامب اطمأن خلاله على الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين ، متمنياً له الشفاء العاجل.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قد طمأن ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين ، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.