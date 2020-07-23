شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسى لعدم اكتمال النصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب مجلس النواب التونسي تأجيل تحديد موعد جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لعدم اكتمال النصاب، ذكر ذلك موقع أنباء تونس مساء اليوم /الخميس/. وكانت النائبة في البرلمان التونسي عبير موسي حملت الغنوشي مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب، وتنفيذ أجندة الإخوان الإرهابية في تونس، وتقول إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي .

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